Требовать справку об отсутствии коронавируса неправомерно. Мнение депутата

Председателя комитета по правопорядку Наталью Никитенко насторожило вчерашнее заявление вице-мэра Бишкека Натальи Кузнецовой, что для въезда в столицу иногородним необходимо будет предъявить не только пропуск, но и справку о прохождении анализа на коронавирус (экспресс-тестирование или ПЦР).

Отвечая на вопросы 24.kg, Наталья Никитенко пояснила: в стране не предусмотрен подход сплошного тестирования граждан на COVID-19, а его стоимость в частной лаборатории составляет 2 тысячи сомов. «Подобное решение просто ставит под удар возможность поэтапного возобновления работы экономики и бьет по самым уязвимым слоям населения. Откуда 2 тысячи на тест у тех, кто еле-еле сводит концы с концами и запрашивает гуманитарную помощь?» — отметила нардеп.

Если государство выставляет требования по предоставлению медицинской справки на отсутствие коронавируса, оно должно и создать условия для прохождения теста бесплатно. Наталья Никитенко

Она добавила, что регулярно приходят жалобы от граждан о невозможности получить пропуск, даже после подачи всех документов по списку в электронном формате. «Получается, заявленные разрешительные меры ограничивают искусственно из-за несовершенства системы. Было достаточно времени, чтобы наладить работу по выдаче пропусков. В таком виде, как система существует сейчас, считаю, что она не только не позволяет полноценно реализовать поэтапный выход на работу по разрешенным видам деятельности, но и создает коррупционные риски», — подчеркнула Наталья Никитенко.

Напомним, мэрия Бишкека совместно в ГУОБДД рассматривает вопрос об установке внутренних санитарных постов для ограничения передвижения автомобилей и пешеходов. Будут ужесточаться карантинные меры в жилых массивах.