Почему введен запрет на въезд в Иссык-Кульскую область, уточнили в полпредстве

Запрет жителям Иссык-Кульской области выезжать за пределы региона согласован с республиканским штабом. Об этом 24.kg сообщил пресс-секретарь полномочного представителя правительства в области Жаныбек Кожоев.

По его словам, решение принято с целью защиты от проникновения коронавируса в Иссык-Кульскую область.

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«В регионе было выявлено девять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них восемь человек вылечились, в больнице остался только один. Его тоже скоро выпишут. Поэтому, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса и стать «чистым» регионом, принято решение об ограничении передвижения местных жителей для сокращения контактов», — рассказал Жаныбек Кожоев.

По его словам, срок изоляции области зависит от ситуации в республике.

«У нас внутри региона нет блокпостов. Проверка только при въезде в область. Решение согласовано с республиканским штабом, поэтому, думаем, оно соответствует требованием режима ЧС. Вместе со снятием режима чрезвычайной ситуации будет снят и запрет на въезд в регион. Мы будем только рады всех выпускать и впускать», — пояснил Жаныбек Кожоев.

Отметим, что жители региона могут выезжать за пределы области по острой необходимости только при наличии пропусков районных государственных администраций и мэрий Каракола и Балыкчи. Въезд в регион будет осуществляться при наличии справки о результатах экспресс-тестов и ПЦР-анализов. Люди, прибывшие из других областей, обязаны самоизолироваться на 14-дневный домашний карантин.