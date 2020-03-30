Коронавирус в Кыргызстане. Перекрыты выезды и въезды в Таласскую область

С 30 марта в Таласскую область никто не сможет заехать и выехать. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представителя правительства в регионе.

По ее информации, закрыт пост на выезде в регион в селе Талдыбулак Таласского района.

«В область разрешается заезжать только гражданам, проживающим в Таласской области, после проведения проверочных мероприятий. Решение принято в целях предупреждения распространения коронавируса и исполнения запросов населения», — отметили в полпредстве.

Сообщается также, что водители Таласа создали специальную группу в Telegram, где они набирают пассажиров и возят в Бишкек и обратно. Для пресечения этих фактов и установлены блокпосты.

В область будут пропускать только продовольственную и гуманитарную помощь.

Отметим, в Таласской и Иссык-Кульской областях не выявлено случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели, еще трое в тяжелом состоянии. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.