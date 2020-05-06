В Бишкеке 6 мая облачно. Температура воздуха ожидается +22 градуса. День увеличился до 14 часов 19 минут.
В столице разговление (ифтар) — в 20.13. Полный календарь Орозо-2020 можете посмотреть здесь.
В связи с введением режима чрезвычайного положения в городе действует комендантский час.
У кого намечается той
Темирлан Токобеков
Родился 6 мая 1994 года. Депутат Бишкекского горкенеша.
Дарья Маслова
Родилась 6 мая 1995 года. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Участвовала в Олимпийских играх — 2016 и завоевала путевку на Олимпиаду-2020.