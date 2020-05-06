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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 6 мая облачно. Температура воздуха ожидается +22 градуса. День увеличился до 14 часов 19 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 20.13. Полный календарь Орозо-2020 можете посмотреть здесь.

В связи с введением режима чрезвычайного положения в городе действует комендантский час.

У кого намечается той

Темирлан Токобеков

Родился 6 мая 1994 года. Депутат Бишкекского горкенеша.

Дарья Маслова

gettyimages.com
Фото gettyimages.com. Дарья Маслова

Родилась 6 мая 1995 года. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Участвовала в Олимпийских играх — 2016 и завоевала путевку на Олимпиаду-2020.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151860/
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