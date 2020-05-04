14:50
USD 78.89
EUR 85.88
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Практически все последние выявленные случаи COVID-19 — контактные

Практически все последние случаи заболевания коронавирусом выявлены у контактных лиц. Об этом 24.kg сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

«Они находились в обсервациях, на домашнем карантине под медицинским наблюдением. Есть случаи, когда человека госпитализировали с коронавирусом, а потом у членов его семьи анализ показывал положительный результат», — отметила она.

По ее словам, завозных случаев регистрируется крайне мало в связи с отменой авиарейсов. Ранее на брифинге Айнура Акматова озвучила, что с 17 апреля в Кыргызстан чартерными рейсами прибыли 1 тысяча 117 пассажиров, у всех были взяты анализы на ПЦР. «У пяти граждан, прибывших из Анкары, Стамбула, Екатеринбурга, Дубая, подтвердилась коронавирусная инфекция, все госпитализированы в стационар», — сказала она.

По данным Минздрава, количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными COVID-19 на сегодня составляет 3 тысячи 545 человек. На обсервации находится 908 человек.

В Кыргызстане на сегодня подтвердили 830 случаев заболевания коронавирусом. Большая часть заразившихся вылечилась.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151857/
просмотров: 97
Версия для печати
Материалы по теме
К неукоснительному соблюдению санитарных норм призвал кыргызстанцев вице-премьер
В Джалал-Абаде могут усилить контроль в случае несоблюдения карантинных мер
В Минздраве рассказали, как будет начисляться заработная плата медикам
После снятия режима ЧП мэрия Бишкека может ограничить въезд в столицу
Главы Казахстана и Кыргызстана обсудили совместные меры по борьбе с COVID-19
Каждый третий случай коронавируса в Бишкеке выявлен в жилых массивах
Таксистам и парикмахерам пригрозили штрафами за нарушение санитарных правил
У контактировавших с умершей от коронавируса женщиной анализы отрицательные
В инфекционную больницу госпитализировали 7 силовиков с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
К&nbsp;концу мая не&nbsp;будет ежедневной регистрации случаев заражения COVID-19 К концу мая не будет ежедневной регистрации случаев заражения COVID-19
Каждый четвертый заболевший коронавирусом в&nbsp;Бишкеке&nbsp;&mdash; житель жилмассива Каждый четвертый заболевший коронавирусом в Бишкеке — житель жилмассива
Врачи Ошской больницы заявили, что администрация скрывает число зараженных Врачи Ошской больницы заявили, что администрация скрывает число зараженных
Бизнес
Акция продлена! Бесплатные разговоры по&nbsp;Кыргызстану внутри сети Кыргызтелекома Акция продлена! Бесплатные разговоры по Кыргызстану внутри сети Кыргызтелекома
Успей сказать &laquo;спасибо&raquo;: Beeline проводит ежегодную акцию в&nbsp;помощь ветеранам ВОВ Успей сказать «спасибо»: Beeline проводит ежегодную акцию в помощь ветеранам ВОВ
Подготовься к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении Mega24 Подготовься к ОРТ в приложении Mega24
Заявление Каракольской городской организации партии &laquo;Биримдик&raquo; Заявление Каракольской городской организации партии «Биримдик»
4 мая, понедельник
14:46
Практически все последние выявленные случаи COVID-19 — контактные Практически все последние выявленные случаи COVID-19 —...
14:32
Акция продлена! Бесплатные разговоры по Кыргызстану внутри сети Кыргызтелекома
14:21
Введен запрет на въезд в Чаткальский район Джалал-Абадской области
14:18
К неукоснительному соблюдению санитарных норм призвал кыргызстанцев вице-премьер
14:13
В непростые моменты народы Кыргызстана и​ Узбекистана всегда оказывали поддержку