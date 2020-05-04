Практически все последние случаи заболевания коронавирусом выявлены у контактных лиц. Об этом 24.kg сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

«Они находились в обсервациях, на домашнем карантине под медицинским наблюдением. Есть случаи, когда человека госпитализировали с коронавирусом, а потом у членов его семьи анализ показывал положительный результат», — отметила она.

По ее словам, завозных случаев регистрируется крайне мало в связи с отменой авиарейсов. Ранее на брифинге Айнура Акматова озвучила, что с 17 апреля в Кыргызстан чартерными рейсами прибыли 1 тысяча 117 пассажиров, у всех были взяты анализы на ПЦР. «У пяти граждан, прибывших из Анкары, Стамбула, Екатеринбурга, Дубая, подтвердилась коронавирусная инфекция, все госпитализированы в стационар», — сказала она.

По данным Минздрава, количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными COVID-19 на сегодня составляет 3 тысячи 545 человек. На обсервации находится 908 человек.

В Кыргызстане на сегодня подтвердили 830 случаев заболевания коронавирусом. Большая часть заразившихся вылечилась.