Депутаты, спортсмены, артисты со стихами о войне. Что декламировали кыргызстанцы

Межпарламентская Ассамблея СНГ запускает специальный проект «Строки памяти» — серию роликов с поэтическими видеопосланиями от стран Содружества. Об этом сообщили в организации.

По ее данным, в рамках проекта стихи о войне национальных поэтов вместе с парламентариями читают ветераны, известные писатели, актеры, музыканты, спортсмены, журналисты и студенты девяти стран Содружества. Присоединиться к акции может каждый.

От Кыргызстана участие в проекте приняли депутат Жогорку Кенеша, кинорежиссер, председатель Союза кинематографистов КР Садык Шер-Нияз, прозаик, драматург, режиссер театра и кино Мар Байджиев, чемпионка мира по женской борьбе, трехкратная чемпионка Азии Айсулуу Тыныбекова и финалистка международного конкурса вокалистов Youthvision-2017 Улукбек кызы Чолпон.

Вместе они прочитали стихотворение «Я — человек, прошедший сквозь войну», написанное Сооронбаем Жусуевым.

Отмечается, что все ролики проекта можно увидеть на сайте Межпарламентской ассамблеи и на ее страницах в социальных сетях.

Генеральный секретарь МПА СНГ Дмитрий Кобицкий отметил, что проект получил живой отклик в странах Содружества не случайно. «В нем заложены важные для всех наших государств ценности. Важно и то, что «Строки памяти» также позволят самой широкой аудитории познакомиться с творчеством национальных поэтов и узнать о выдающихся современниках из стран Содружества», — отметил он.

В организации добавили, что поддержать международную акцию, начатую парламентариями СНГ, может каждый. Для этого нужно прочитать на камеру стихотворение национального поэта о Великой Отечественной войне (на русском языке) и разместить видео в Instagram, добавив хештег #строкипамятиСНГ.