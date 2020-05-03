В Минздраве ответили на претензии врачей Ошской больницы

Информация о бедствии в Ошской межобластной клинической больнице является ложной и преследует цель дискредитировать коллектив и создать нестабильную ситуацию в такое сложное время. Об этом заявили в пресс-центре Минздрава.

Напомним, накануне врачи Ошской межобластной клинической больницы обратились к депутатам, республиканскому штабу и руководству страны с просьбой обратить на них внимание. Они заявили, что ситуация в медучреждении критическая, а администрация скрывает число зараженных медиков.

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Однако сам главврач больницы Талант Арстанкулов заявляет обратное. Он рассказал, что всего в медучреждении 1 тысяча 590 сотрудников. Из них 291 —в декретном отпуске.

«В связи с введением ЧС и комендантского часа во избежание контактов и риска заражения, а также в связи приостановлением плановых госпитализаций (приказ МЗ) и отсутствием нагрузок часть сотрудников из других отделений (кроме инфекционных и приемного) в очередные трудовые отпуска отправлены 92 человека и 230 сотрудникам разрешено находиться дома до снятия комендантского часа. Этим медработникам уже выплачивается гарантированная заработная плата», — говорится в сообщении Минздрава.

Из 702 работающих сотрудников в лечении пациентов с Covid-19 в инфекционных отделениях были задействованы 90 человек, в том числе три врача, которые были направлены из клиник Бишкека. Всего сформировано семь медицинских бригад со сменой работы через 14 суток.

«При проверке после выхода из зоны изоляции положительные результаты на коронавирус выявлены у шести медсестер и девяти санитарок. При этом все они пролечились в инфекционных отделениях, никто из них не находился на ИВЛ. На сегодня 13 сотрудников из их числа уже выписаны домой. Кроме того, 6 апреля под обсервацию взяты часть сотрудников отделения челюстно-лицевой хирургии, а 18 апреля — отделения реанимации. Первые контактировали с зараженной пациенткой, вторые — с врачом, который заразился коронавирусом вне больницы. При лабораторном исследовании инфекция была обнаружена у семи человек, при этом самочувствие их с самого начала остается удовлетворительным. У остальных медработников, находившихся на обсервации, были дважды отрицательные анализы, и они уже были выписаны домой», — рассказали в Минздраве.

Отмечается, что по приказу Минздрава решение о выписке из обсервации принимает не администрация той или иной больницы, а только экспертно-консультативная группа в составе эпидемиологов, инфекционистов и других специалистов. На карантин были закрыты всего три отделения, срок карантина заканчивается 2 мая. Все отделения продолжат работать в прежнем режиме.