Выпускники, не получившие паспорт, смогут зарегистрироваться на ОРТ

Выпускники школ, которые не успели получить паспорт, смогут зарегистрироваться на Общереспубликанское тестирование при наличии свидетельства о рождении. Об этом 24.kg рассказала специалист по связям с общественностью центра оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) Чинара Батракеева.

По ее словам, ученики, оканчивающие школу или среднее профессиональное учебное заведение в этом году, проходят регистрацию по месту обучения. Выпускники прошлых лет — в районных или городских отделах образования по месту жительства.

В перечне требований для регистрации — паспорт для учащихся, которым исполнилось 16 лет. В ЦООМО объяснили, что школьники, которые из-за введенных ограничений не успели получить документ, могут предъявить свидетельство о рождении, а в качестве удостоверения его личности на самом тестировании может быть использована справка из школы с фотографией учащегося.

В центре добавили, что с 4 мая возобновит работу горячая линия по номерам: 0312664838, 0312620470.

Напомним, регистрация на ОРТ возобновится с 4 по 15 мая. Общереспубликанское тестирование пройдет в два этапа в обычном формате 21-25 июня.