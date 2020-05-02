На спецсчет мэрии по борьбе с COVID-19 из Китая перевели 1 миллион сомов

Ассоциация строительных и отделочных материалов Китая передала бишкекским медицинским работникам средства индивидуальной защиты. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, посол КНР в Кыргызстане Ду Дэвэнь передала 10 тысяч медицинских масок, 300 защитных очков, 200 костюмов, 200 медицинских шапок и 30 бесконтактных инфракрасных термометров. СИЗ распределят между управлением городского здравоохранения и центром Госсанэпидемнадзора.

«Также от имени председателя данной ассоциации и благотворительного фонда LF на специальный счет столичной мэрии по борьбе с коронавирусом перечислили 1 миллион сомов. Средства направят для гуманитарной поддержки многодетных мам по линии управления социального развития», — отметили в муниципалитете.