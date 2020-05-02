15:36
USD 78.89
EUR 85.88
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

На спецсчет мэрии по борьбе с COVID-19 из Китая перевели 1 миллион сомов

Ассоциация строительных и отделочных материалов Китая передала бишкекским медицинским работникам средства индивидуальной защиты. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, посол КНР в Кыргызстане Ду Дэвэнь передала 10 тысяч медицинских масок, 300 защитных очков, 200 костюмов, 200 медицинских шапок и 30 бесконтактных инфракрасных термометров. СИЗ распределят между управлением городского здравоохранения и центром Госсанэпидемнадзора.

«Также от имени председателя данной ассоциации и благотворительного фонда LF на специальный счет столичной мэрии по борьбе с коронавирусом перечислили 1 миллион сомов. Средства направят для гуманитарной поддержки многодетных мам по линии управления социального развития», — отметили в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151708/
просмотров: 324
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке от коронавируса умерла жительница Джалал-Абадской области
Тест, выявляющий коронавирус в самом начале заражения, создали в США
В Бишкеке умерла заведующая ЦСМ № 3, заразившаяся коронавирусом
Компания «Абу-Сахий», упоминаемая в скандале с контрабандой, помогла Кыргызстану
В интернете запустили сервис, оценивающий уровень самоизоляции в крупных городах
За сутки больше 13 тысяч заявок на получение пропусков — отклонили почти все
Врачи Ошской больницы заявили, что администрация скрывает число зараженных
В мире от коронавируса погибли 55 журналистов
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Высказывания, что коронавирус распространился из Ухани, необоснованно и ошибочно
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Какие предприятия начнут работать с&nbsp;1&nbsp;мая. Список Какие предприятия начнут работать с 1 мая. Список
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Бишкеке, Оше и&nbsp;Джалал-Абаде продлили до&nbsp;10&nbsp;мая Режим ЧП в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде продлили до 10 мая
Каждый четвертый заболевший коронавирусом в&nbsp;Бишкеке&nbsp;&mdash; житель жилмассива Каждый четвертый заболевший коронавирусом в Бишкеке — житель жилмассива
Бизнес
Подготовься к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении Mega24 Подготовься к ОРТ в приложении Mega24
Заявление Каракольской городской организации партии &laquo;Биримдик&raquo; Заявление Каракольской городской организации партии «Биримдик»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; заботится о&nbsp;благополучии участников ВОВ «Газпром Кыргызстан» заботится о благополучии участников ВОВ
SIM-карты&nbsp;&mdash; бесплатно! Проведи майские праздники вместе с&nbsp;MegaCom SIM-карты — бесплатно! Проведи майские праздники вместе с MegaCom
2 мая, суббота
15:18
В Бишкеке от коронавируса умерла жительница Джалал-Абадской области В Бишкеке от коронавируса умерла жительница Джалал-Абад...
15:16
Тест, выявляющий коронавирус в самом начале заражения, создали в США
15:08
В Бишкеке умерла заведующая ЦСМ № 3, заразившаяся коронавирусом
14:51
На спецсчет мэрии по борьбе с COVID-19 из Китая перевели 1 миллион сомов
14:25
Компания «Абу-Сахий», упоминаемая в скандале с контрабандой, помогла Кыргызстану