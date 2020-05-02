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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных медиков в Кыргызстане небольшое, считает проректор Медакадемии

Стигама дискриминации медицинских работников основана на страхе вокруг коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге сообщила проректор Кыргызской государственной медакадемии Гульмира Жумалиева.

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По ее словам, сотрудники медорганизаций, которые вовлечены в борьбу с COVID-19, находятся в группе высокого риска.

«Если смотреть по цифрам, то процент инфицирования медиков к тому контингенту общего числа вовлеченных врачей не выше, даже ниже тех цифр среди всего населения. Эта группа подлежит обязательному лабораторному и плановым обследованиям. Поэтому выявление инфекции среди них будет высоким», — сказала она.

Всего на 2 мая 2020 года в Кыргызстане выявили 769 случаев коронавируса. Из них — 200 медиков. Большая часть заболевших уже выписалась из больниц.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151687/
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