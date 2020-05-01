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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Медикам города Ош помогли строители из Китая

Ассоциация строительных и отделочных материалов провинции Гуандун (КНР) оказала помощь Ошу и направила средства медицинской защиты. Об этом сообщает мэрия южной столицы.

По ее данным, поступили 300 спецкостюмов, 300 защитных очков, 220 медицинских шапок, 20 инфракрасных термометров и 30 тысяч медицинских масок общего использования, 500 респираторов.

Сегодня стало известно, что в Кыргызстане заразились коронавирусом еще три медработника. Число зараженных медиков составляет 198. Из стационаров выписались с выздоровлением 114.

На 1 мая 2020 года в республике зафиксировано 756 случаев заражения COVID-19.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151655/
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