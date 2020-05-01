От правительства вновь требуют постоянных отчетов по тратам на борьбу с COVID-19

Члены Национального форума открытого правительства — представители гражданского общества — требуют обеспечить регулярную ежемесячную отчетность о расходовании средств на борьбу с коронавирусом. Об этом говорится в официальном письме на имя вице-премьер-министра Эркина Асрандиева.

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Гражданское общество просит кабмин регулярно постатейно и в разрезе по органам государственного управления рассказывать о том, как тратится внешняя помощь. Отчеты предлагается размещать на сайте Министерства финансов.

Кроме того, предлагается на ежедневной основе опубликовывать информацию об остатках денежных средств на каждом счете казначейства.

Отметим, что гражданские активисты не в первый раз требуют от правительства обеспечить максимально открытое расходование внешней помощи. Кабмин обещает решить вопрос, но пока точных данных о том, куда конкретно ушли донорские деньги, нет.