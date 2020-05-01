16:44
USD 78.89
EUR 85.88
RUB 1.08
Общество

От правительства вновь требуют постоянных отчетов по тратам на борьбу с COVID-19

Члены Национального форума открытого правительства — представители гражданского общества — требуют обеспечить регулярную ежемесячную отчетность о расходовании средств на борьбу с коронавирусом. Об этом говорится в официальном письме на имя вице-премьер-министра Эркина Асрандиева.

Читайте по теме
Есть сомнения. Отчета правительства о внешней помощи требуют активисты

Гражданское общество просит кабмин регулярно постатейно и в разрезе по органам государственного управления рассказывать о том, как тратится внешняя помощь. Отчеты предлагается размещать на сайте Министерства финансов.

Кроме того, предлагается на ежедневной основе опубликовывать информацию об остатках денежных средств на каждом счете казначейства.

Отметим, что гражданские активисты не в первый раз требуют от правительства обеспечить максимально открытое расходование внешней помощи. Кабмин обещает решить вопрос, но пока точных данных о том, куда конкретно ушли донорские деньги, нет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151645/
просмотров: 66
Версия для печати
Материалы по теме
Это не мифические крокодилы в реке. В правительстве ответили Каныбеку Иманалиеву
Депутат: Такими темпами предложат не антикризисный, а план похорон экономики
Депутаты снова требуют вызвать премьер-министра на заседание парламента
Сегодня и завтра — рабочие дни для отдельных госорганов и банков
В Кыргызстане 302 тысячи 312 нуждающихся семей получили помощь
Коронавирус обнажил болезненные точки систем Кыргызстана
В Кыргызстане выделили 200 миллионов сомов на покупку продуктов для нуждающихся
Правительство выделило 160 миллионов сомов на покупку лекарств для онкопациентов
Правительство Кыргызстана сократит расходы государственных органов и госкомпаний
Коронавирус в Кыргызстане. Ошибки правительства, которые нам дорого обойдутся
Популярные новости
В&nbsp;Минздраве рассказали, ожидает&nbsp;ли кыргызстанцев повторный карантин В Минздраве рассказали, ожидает ли кыргызстанцев повторный карантин
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Какие предприятия начнут работать с&nbsp;1&nbsp;мая. Список Какие предприятия начнут работать с 1 мая. Список
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Бишкеке, Оше и&nbsp;Джалал-Абаде продлили до&nbsp;10&nbsp;мая Режим ЧП в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде продлили до 10 мая
Бизнес
Заявление Каракольской городской организации партии &laquo;Биримдик&raquo; Заявление Каракольской городской организации партии «Биримдик»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; заботится о&nbsp;благополучии участников ВОВ «Газпром Кыргызстан» заботится о благополучии участников ВОВ
SIM-карты&nbsp;&mdash; бесплатно! Проведи майские праздники вместе с&nbsp;MegaCom SIM-карты — бесплатно! Проведи майские праздники вместе с MegaCom
Тромбопол&nbsp;&mdash; профилактика сосудистых катастроф Тромбопол — профилактика сосудистых катастроф
1 мая, пятница
16:38
От правительства вновь требуют постоянных отчетов по тратам на борьбу с COVID-19 От правительства вновь требуют постоянных отчетов по тр...
16:17
С блогером из Таласа провели профилактическую беседу и отпустили домой
15:56
Стоимость продуктового набора для семей не дотягивает до заявленных 800 сомов
15:13
Трудности перевода. В правительстве Кыргызстана объяснили ошибку в распоряжении
14:53
Заявление Каракольской городской организации партии «Биримдик»