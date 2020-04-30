Длинные майские выходные. В Минтруда рассказали, кто будет отдыхать

Постановление правительства о переносе выходных дней не отменено, а значит, кыргызстанцев ждут длинные выходные дни. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве труда и социального развития.

Как объяснили в управлении труда, выходными будут с 1 по 5 мая включительно. Выходной день 11 мая (признается выходным, поскольку 9 Мая выпадает на субботу) переносится — на рабочий день 4 мая.

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«Постановление распространяется на всех государственных и муниципальных служащих. Для частных компаний оно носит рекомендательный характер», — уточнили в ведомстве.

Добавим, что с 1 мая в Кыргызстане вводятся карантинные послабления. Завтра начнут работать отдельные предприятия в сферах промышленности и производства, строительства, торговли, ремонта и обслуживания транспортных средств, нотариусы, интернет-магазины, салоны красоты.

Сегодня парламент утвердил продление режима ЧП на​ территории Бишкека, Оша, Джалал-Абада и​ Ат-Башинского района Нарынской области до​ 10​ мая включительно.