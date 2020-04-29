01:06
USD 78.94
EUR 85.79
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Казусы коронавируса. Журналист вышел в прямой телеэфир без штанов

Корреспондент АВС Уилл Рив появился без штанов во время трансляции популярной в США телепередачи «Доброе утро, Америка», вызвав бурный отклик в социальных сетях. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел во время репортажа Уилла Рива о дронах, которые помогают доставлять лекарства во времена пандемии коронавируса в США. В поле зрения телекамеры попало голое колено журналиста, тогда как верхняя часть его корпуса соответствовала нормам — он был одет в пиджак и рубашку.

Видео с «корреспондентом без штанов» быстро набрало популярность в Сети, и Уилл Рив в своем Twitter обратился к пользователям с объяснением ситуации. Репортер написал, что готовился к утренней тренировке и подшутил над теми, кто якобы носит ремень, штаны и обувь, работая из дома. В ответ на один из комментариев в социальной сети он писал, что в шортах. Уилл Рив также пообещал вернуться к работе, но уже в брюках.

Корреспондент вел трансляцию из дома в связи с действующими федеральными правилами относительно ситуации с распространением коронавируса в США.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151448/
просмотров: 1047
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане скончался журналист Зайырбек Ажыматов
ГСИН просит адвокатов пройти медобследование перед посещением подзащитных
Комитет ЖК по бюджету и финансам одобрил законопроект «О статусе медработника»
В правительстве рассказали, как начисляются компенсационные выплаты медикам
ЧП готовятся снять, но число обсерваций увеличивают. В кабмине объяснили зачем
В Кыргызстане предприятия будут проверять на соблюдение санитарных норм
Нариман Тюлеев вновь поддержал медиков Бишкека — передал средства защиты
В правительстве вновь просят кыргызстанцев потерпеть и меньше выходить на улицу
Шесть человек, нарушивших условия карантина, ждет штраф до 60 тысяч сомов
Кубатбек Боронов: Мы уже подготовились к возможной второй волне коронавируса
Популярные новости
В&nbsp;Минздраве рассказали, ожидает&nbsp;ли кыргызстанцев повторный карантин В Минздраве рассказали, ожидает ли кыргызстанцев повторный карантин
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Бишкеке, Оше и&nbsp;Джалал-Абаде продлили до&nbsp;10&nbsp;мая Режим ЧП в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде продлили до 10 мая
Какие предприятия начнут работать с&nbsp;1&nbsp;мая. Список Какие предприятия начнут работать с 1 мая. Список
Бизнес
Что такое фитр-садака и&nbsp;как ее&nbsp;оплатить во&nbsp;время&nbsp;ЧП? Что такое фитр-садака и как ее оплатить во время ЧП?
Оплати фитр-садака через приложение MegaPay не&nbsp;выходя из&nbsp;дома! Оплати фитр-садака через приложение MegaPay не выходя из дома!
Надежный оператор связи MegaCom отмечает 14-летие Надежный оператор связи MegaCom отмечает 14-летие
Добру тоже нужна помощь и&nbsp;поддержка. Официальное заявление партии &laquo;Биримдик&raquo; Добру тоже нужна помощь и поддержка. Официальное заявление партии «Биримдик»
30 апреля, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
29 апреля, среда
23:44
Казусы коронавируса. Журналист вышел в прямой телеэфир без штанов
22:25
Чудаки парковки. Две машины оставили на тротуаре
21:21
Карантинное творчество. Алия Шагиева сняла клип на свою дебютную песню
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 апреля: дожди
20:51
В Кыргызстане скончался журналист Зайырбек Ажыматов