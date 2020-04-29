Казусы коронавируса. Журналист вышел в прямой телеэфир без штанов

Корреспондент АВС Уилл Рив появился без штанов во время трансляции популярной в США телепередачи «Доброе утро, Америка», вызвав бурный отклик в социальных сетях. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел во время репортажа Уилла Рива о дронах, которые помогают доставлять лекарства во времена пандемии коронавируса в США. В поле зрения телекамеры попало голое колено журналиста, тогда как верхняя часть его корпуса соответствовала нормам — он был одет в пиджак и рубашку.

Видео с «корреспондентом без штанов» быстро набрало популярность в Сети, и Уилл Рив в своем Twitter обратился к пользователям с объяснением ситуации. Репортер написал, что готовился к утренней тренировке и подшутил над теми, кто якобы носит ремень, штаны и обувь, работая из дома. В ответ на один из комментариев в социальной сети он писал, что в шортах. Уилл Рив также пообещал вернуться к работе, но уже в брюках.

Корреспондент вел трансляцию из дома в связи с действующими федеральными правилами относительно ситуации с распространением коронавируса в США.