Экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев передал средства индивидуальной защиты (СИЗ) городскому управлению здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, получено пять тысяч респираторных и 10 тысяч хирургических масок, тысяча костюмов и около полутора тысяч защитных козырьков для безопасной работы медиков.

«Все СИЗ высокого качества, произведены в Китае», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что сегодня перед столичными медиками, эпидемиологами и вирусологами стоит очень важная задача — защитить город, горожан от коронавирусной инфекции. Каждый день они, рискуя жизнью, находятся на передовой этой нелегкой битвы.

«Столичная мэрия максимально создает все необходимые условия для безопасности медиков, эпидемиологов. Также неоценима поддержка и горожан, частных предпринимателей, благотворительных фондов, которые протянули руку помощи в столь непростое время», — сообщили в мэрии и поблагодарили Наримана Тюлеева за поддержку.

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Ранее бывший глава столицы заявил, что подарит квартиру отличившемуся медику Бишкека.

Он обратился к медикам и поблагодарил их за то, что сегодня они находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. «В знак благодарности я выделяю однокомнатную квартиру в центре Бишкека с ремонтом, в абсолютно новом доме для особо отличившихся работников медицины в это тяжелое время. И хотел бы обратиться к нашим строителям. Уважаемые коллеги, давайте поможем», — сказал бывший столичный градоначальник. Однако пока ни одна строительная компания не поддержала инициативу Наримана Тюлеева. Хотя общеизвестно, что в Бишкекском городском кенеше многие депутаты — представители строительного бизнеса.