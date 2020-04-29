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Общество

Шести ветеранам Великой Отечественной войны из Оша передали по 75 тысяч сомов

В Оше шесть ветеранов Великой Отечественной войны получили финансовую помощь от государства. Об этом сообщили в мэрии города.

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По ее данным, согласно распоряжению президента Сооронбая Жээнбекова, по случаю 75-летия Великой Победы каждый из ветеранов Великой Отечественной войны получит по 75 тысяч сомов единовременной помощи.

15 тружеников тыла получили единовременное пособие в размере 15 тысяч сомов.

Минтруда и соцразвития выделило районным, городским и межрайонным управлениям 44 миллиона 128 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151360/
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