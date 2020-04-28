Пентагон опубликовал видеозаписи неопознанных летающих объектов

Пентагон опубликовал три видеозаписи военно-морских сил США, сделанные в 2004 и 2015 годах, на которых засняты «воздушные явления», характеризующиеся как «неопознанные». Об этом пишет Russia Today.

В Пентагоне добавили, что воздушные явления, которые можно наблюдать на видео, по-прежнему характеризуются как неопознанные.

Видеозаписи оказались в открытом доступе в результате несанкционированной публикации в 2007 и 2017 годах. «Пентагон публикует эти видеоролики, чтобы рассеять любые ложные суждения общественности относительно того, были ли распространившиеся кадры настоящими, а также о том, есть ли на этих видео что-то еще», — подчеркнули в американском ведомстве.