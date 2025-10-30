11:52
Общество

Межзвездная 3I/ATLAS пронеслась мимо Солнца — и снова слухи о корабле пришельцев

Фото NASA. Комета 3I/ATLAS

Астрономы со всего мира внимательно наблюдают за редким объектом, прибывшим к нам из межзвездного пространства. Комета 3I/ATLAS (обозначенная C/2025 N1) движется по гиперболической траектории, то есть не принадлежит Солнечной системе.

По данным Hubble Space Telescope, на ее снимках от 21 июля этого года видно, что ядро объекта имеет размеры до ~5,6 километра. Также при наблюдениях с помощью James Webb Space Telescope объект показал неожиданную активность: инфракрасные данные указывают на выброс углекислого газа и водяного льда. Об этом сообщает издание The Guardian.

Комета 3I/ATLAS будет достигать своей точки наименьшего удаления от Солнца (перигелий) примерно 30 октября 2025-го на расстоянии примерно 210 миллионов километров. При этом минимальное расстояние до Земли составит примерно 270 миллионов километров, то есть никакой угрозы планете не представляет.

Российские и зарубежные соцсети активно распространяют сообщения о том, что 3I/ATLAS может быть «кораблем пришельцев» или иметь искусственное происхождение. Так, американский астрофизик Avi Loeb допускает такую возможность, ссылаясь на «аномальные» особенности траектории и размера объекта. Однако представители NASA подчеркивают: на сегодня нет надежных доказательств искусственного происхождения, и поведение 3I/ATLAS соответствует межзвездной комете. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349066/
просмотров: 489
Версия для печати
