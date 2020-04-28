В правительстве рассказали, сколько масок и защитных костюмов раздали медикам

Ежедневно медикам в Кыргызстане раздают средства индивидуальной защиты, поступающие по линии гуманитарной помощи от зарубежных и отечественных организаций. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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По ее данным, туда направляются комплекты, состоящие из защитных костюмов, медицинских масок, экспресс-тестов и других необходимых медицинских средств для борьбы с COVID-19, а также аппараты искусственной вентиляции легких.

«В качестве гуманитарной помощи поступило медицинских масок в количестве 482 тысячи штук, из них 370 тысяч 779 штук раздали. Защитных костюмов — 34 тысячи 77 штук, 33 тысячи 877 передали в медицинские учреждения страны. Респираторы для защиты от взвешенных частиц № 95 и № 92 — 50 тысяч 317 единиц, расход — 50 тысяч 80», — сказали в кабмине.