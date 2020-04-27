Кыргызстанцы в Москве недовольны маркой продуктов гумпомощи

В социальной сети Facebook появились фото с сообщениями кыргызстанцев, живущих в Москве.

Они недовольны маркой продуктов, которые им предоставляют в качестве гумпомощи.

На скриншотах авторы сообщений пишут: посмотрите на это, должно быть стыдно.

«Макароны «Каждый день» плохо варятся. Эти макароны россияне дают своим кошкам и собакам. Получается, мы ниже их. Заберите завтра все, что принесли, отдайте тем, у кого совсем нет продуктов. Мука хорошая, остальное заберите», — пишут кыргызстанцы.

Соотечественники в соцсети раскритиковали подобные высказывания. Многие возмутились поведением кыргызстанцев.

«Продукты марки «Каждый день» ничем не отличаются от других. Значит, эти люди не нуждаются ни в чем. Надо было до мая дотянуть, и тогда никто бы не возмущался», — пишут кыргызстанцы за рубежом.

Напомним, правительство выделило посольству Кыргызстана в России 10 миллионов сомов на поддержку нуждающихся соотечественников.