Я был бы счастлив стать пациентом этой больницы. Польский врач о клинике на юге

Руководитель группы польских медицинских специалистов Михал Мадейски высоко оценил уровень инфекционного контроля в больнице Джалал-Абада.

По его словам, он был бы счастлив стать пациентом этой клиники. «К сожалению, мы не успели посетить аналогичную больницу в Оше. Но я надеюсь, что там все также подготовлено и отлажено и мы не были бы разочарованы», — подчеркнул Михал Мадейски.

Отвечая на вопросы 24.kg, польский медик отметил, что Кыргызстан и Польша столкнулись с одинаковыми проблемами при борьбе с коронавирусом. В частности, не были оснащены больницы всем необходимым, не отлажена инфраструктура, не были подготовлены медики. Опыт и знания получали буквально с колес.

«Мы не знали, с чем столкнулись, как лечить COVID-19. Для нас это была новая инфекция», — отметил Михал Мадейски.