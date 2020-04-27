Коронавирус в КР. Зачем приезжали медики из Польши, рассказал глава группы

Группа польских медицинских специалистов завершает свою работу в Кыргызстане. Об этом на брифинге сообщил ее руководитель Михал Мадейски.

По его словам, польские специалисты работали несколько дней в Республиканской инфекционной больнице, после чего выехали в южный регион.

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«В нашей команде восемь человек, есть медсотрудники, имеющие опыт работы при чрезвычайных ситуациях, у всех членов более чем 10-летний стаж работы в Польше и других точках планеты. Среди нас есть врач общей практики со специализацией по инфекционным заболеваниям, анестезиологи, парамедики, медсестра», — рассказал глава группы.

Михал Мадейски подчеркнул, что группа приехала не для того, чтобы контролировать или давать оценку работе кыргызских врачей, а для обмена знаниями, поделиться опытом.