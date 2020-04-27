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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в КР. Зачем приезжали медики из Польши, рассказал глава группы

Группа польских медицинских специалистов завершает свою работу в Кыргызстане. Об этом на брифинге сообщил ее руководитель Михал Мадейски.

По его словам, польские специалисты работали несколько дней в Республиканской инфекционной больнице, после чего выехали в южный регион.

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«В нашей команде восемь человек, есть медсотрудники, имеющие опыт работы при чрезвычайных ситуациях, у всех членов более чем 10-летний стаж работы в Польше и других точках планеты. Среди нас есть врач общей практики со специализацией по инфекционным заболеваниям, анестезиологи, парамедики, медсестра»,  рассказал глава группы.

Михал Мадейски подчеркнул, что группа приехала не для того, чтобы контролировать или давать оценку работе кыргызских врачей, а для обмена знаниями, поделиться опытом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151257/
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