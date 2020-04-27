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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Медикам необходимо еще 184 тысячи защитных костюмов и 128 тысяч респираторов

Глава ФОМС Эльнура Боронбаева сообщила сегодня на брифинге, сколько имеется в наличии средств индивидуальной защиты у организаций здравоохранения и сколько еще нужно.  

По ее словам, при прогнозной потребности в 231,6 тысячи защитных костюмов на месяц, с учетом имеющихся остатков необходимо дополнительно 184,7 тысячи одноразовых защитных костюмов и 128 тысяч респираторов. Одноразовые маски в достаточном количестве.

«Для организаций здравоохранения, которые уже сегодня работают с больными и контактными лицами, на один месяц необходимо 72 тысячи 546 одноразовых костюмов и 70 тысяч респираторов, из которых 32 тысячи должны быть с повышенной степенью защиты»,  отмечает чиновница.

В Кыргызстане 695 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, COVID-19 обнаружен у 183 медиков.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151244/
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Медикам необходимо еще 184 тысячи защитных костюмов и 128 тысяч респираторов