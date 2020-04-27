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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Ошской области запрещены мероприятия по случаю окончания школы

Сегодня во время брифинга коменданту города Оша, Ноокатского и Кара-Суйского районов задали вопрос о том, можно ли провести мероприятие по случаю 20-летнего юбилея окончания школы.

Малик Нурдинов ответил, что все празднования запрещены.

«Во всем мире люди стараются соблюдать карантин и борются с вирусом. Празднования 20-летия, 25-летия окончания школы запрещены. Вы окончили школу 20 лет назад и должны посетить школу, зайти в класс, где учились. Но сегодня все учебные заведения закрыты. Я открыто скажу — мы не дадим проводить такие мероприятия. Ничего страшного, если вы отложите свое мероприятие, не случится. Если вам так хочется помочь, вы можете купить и подарить школе компьютеры или технику дистанционно», — сказал Малик Нурдинов.

Комендант также выступил против празднования окончания школы в этом году. «Экзамены будут проводить дистанционно, поскольку все книги и учебный материал у школьников есть. Возможно, ОРТ тоже будет дистанционным. Мы против того, чтобы выпускники собирались. Нет гарантии того, что болезнь уйдет и останется позади», — добавил комендант.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151240/
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