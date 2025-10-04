В природном парке «Кыргыз-Ата» планируют развивать экотуризм

Полпред президента в Ошской области Эльчибек Джантаев встретился с министром природных ресурсов, экологии и технического надзора Мeдeрбеком Машиевым. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда.

На встрече обсуждалась концепция развития экотуризма в государственном природном парке «Кыргыз-Ата» Ноокатского района. В обсуждении также участвовали заместители министра и полпреда, которые представили предложения по расширению туристического потенциала парка.

Отмечается, что ранее, 13 сентября, в рамках рабочей поездки в Ноокатский район председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев посетил «Кыргыз-Ата» и дал ряд поручений по развитию парка. Среди них — строительство системы отвода сточных вод к зоне отдыха «Кара-Кой», создание городка юрт и рекреационных комплексов, а также разработка проектов для обеспечения удобства туристов.