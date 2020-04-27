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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Ноокене четырех сотрудников милиции положили в обсерватор

В Ноокенском районе четырех сотрудников милиции положили в обсерватор. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя медицинского штаба Джалал-Абадской области Урматбек Буржуев.

Он подтвердил, что зараженный коронавирусом мужчина выезжал из одного района в другой. В итоге пять человек, близко контактирующих с ним, положили в обсерватор.

«Один из тех, кто близко контактировал с зараженным, — его родственник, еще четыре — сотрудники милиции. Все они сейчас находятся в обсерваторе. Остальные контактирующие сейчас на домашнем карантине. Высокого риска заболевания у них не было», — сказал Урматбек Буржуев.

В Кыргызстане подтверждено 695 случаев коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151229/
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В Ноокене четырех сотрудников милиции положили в обсерватор