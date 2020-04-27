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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Ала-Буке почти все медики, заболевшие коронавирусом, выздоровели

В Ала-Букинском районе от коронавируса выздоровели 12 медицинских работников. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника медицинского областного штаба Урматбек Буржуев.

По его словам, всего в районе было зарегистрировано 16 случаев заболевания среди медиков.

«У всех, кого отправили домой, взяли анализы, которые показали отрицательный результат. Сейчас еще четыре медика проходят лечение. Еще 19 лежат в обсервации, их первичные анализы показали отрицательный результат. На 12-е сутки процедуру повторят, если также будет отрицательный результат, медработников отправят домой», — сказал Урматбек Буржуев.

На сегодня в Кыргызстане 183 зараженных коронавирусом медработника. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151225/
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