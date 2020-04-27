В Минздраве рассказали, ожидает ли кыргызстанцев повторный карантин

Карантин — радикальная мера, которая дает хороший эффект в предотвращении заражения коронавирусом. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, пространственное разобщение и дистанция помогают предотвратить много случаев заболевания.

«Если будет новая волна заражения и она будет массовой, применение карантинных и обсервационных мер — необходимость. Однако на сегодня эпидемиологическая ситуация идет таким образом, что о новом карантине рано говорить», — сказал Нурболот Усенбаев.

Всего в Кыргызстане зафиксировано 695 случаев коронавируса.