В Минздраве рассказали, ожидает ли кыргызстанцев повторный карантин

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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

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Карантин — радикальная мера, которая дает хороший эффект в предотвращении заражения коронавирусом. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, пространственное разобщение и дистанция помогают предотвратить много случаев заболевания.

«Если будет новая волна заражения и она будет массовой, применение карантинных и обсервационных мер — необходимость. Однако на сегодня эпидемиологическая ситуация идет таким образом, что о новом карантине рано говорить», — сказал Нурболот Усенбаев.

Всего в Кыргызстане зафиксировано 695 случаев коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151199/
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