В Минздраве рассказали, ожидает ли кыргызстанцев повторный карантин

Карантин — радикальная мера, которая дает хороший эффект в предотвращении заражения коронавирусом. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.
По его словам, пространственное разобщение и дистанция помогают предотвратить много случаев заболевания.
«Если будет новая волна заражения и она будет массовой, применение карантинных и обсервационных мер — необходимость. Однако на сегодня эпидемиологическая ситуация идет таким образом, что о новом карантине рано говорить», — сказал Нурболот Усенбаев.
Всего в Кыргызстане зафиксировано 695 случаев коронавируса.