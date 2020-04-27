За сутки в мире от коронавируса выздоровели почти 50 тысяч человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 74 тысячи 24. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 2 миллиона 971 тысяча 669 человек. Больше всего зараженных в США (965 тысяч 783), Испании (226 тысяч 629), Италии (197 тысяч 675), Франции (162 тысячи 220), Германии (157 тысяч 770) и Великобритании (154 тысячи 37).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 185 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, составляет почти 860 тысяч, за сутки показатель вырос на 48 тысяч 802 человека.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 206 тысяч 544. За сутки число смертей выросло на 3 тысячи 664. В Италии скончались 26 тысяч 644 человека, Испании — 23 тысячи 190, Франции — 22 тысячи 856.

В Кыргызстане зарегистрировали 695 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 2 тысячи 717, Узбекистане — 1 тысячу 869, России — 80 тысяч 949. Из стран Центральной Азии, по официальным данным, вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.