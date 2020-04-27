За сутки в мире от коронавируса выздоровели почти 50 тысяч человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 74 тысячи 24. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 2 миллиона 971 тысяча 669 человек. Больше всего зараженных в США (965 тысяч 783), Испании (226 тысяч 629), Италии (197 тысяч 675), Франции (162 тысячи 220), Германии (157 тысяч 770) и Великобритании (154 тысячи 37).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 185 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, составляет почти 860 тысяч, за сутки показатель вырос на 48 тысяч 802 человека.
В Кыргызстане зарегистрировали 695 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 2 тысячи 717, Узбекистане — 1 тысячу 869, России — 80 тысяч 949. Из стран Центральной Азии, по официальным данным, вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.