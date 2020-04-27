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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Медицинские эксперты из КНР завершили свою миссию

Медицинские эксперты из КНР завершили свою миссию. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, накануне в центре развития здравоохранения и медицинских технологий при МЗ КР состоялась встреча представителей правительства Кыргызстана и Министерства здравоохранения с медицинской экспертной группой Китайской Народной Республики. В ней приняли участие вице-премьер-министр КР Аида Исмаилова, министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов, замруководителя аппарата президента Алмаз Кененбаев, посол КНР в Кыргызстане Ду Дэвэнь и другие.

В ведомстве отметили, что экспертная группа ознакомилась в работой департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций. Китайские специалисты поделились опытом проведения лабораторной диагностики, алгоритмом выявления, изолирования близких контактов, методами эпидемиологических исследований в КНР.

На базе Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации для медицинских специалистов прошли онлайн-семинары. В них приняли участие более 700 медработников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151184/
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