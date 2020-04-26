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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Нарыне начала работать мобильная лаборатория по проведению ПЦР-анализа

В Нарыне начала работать мобильная лаборатория по проведению ПЦР-диагностики коронавируса. Об этом сообщил республиканский штаб.

По его данным, лаборатория расположена в областном центре санитарно-эпидемиологического надзора и начала работать с 23 апреля.

«В настоящее время там работают четыре специалиста. Трое приехали из Бишкека. Лаборатория может проводить ежедневно 100 ПЦР-анализов», — сообщили в штабе.

В Кыргызстане зарегистрировали 682 случая заболевания коронавирусом, из них в Нарынской области — 85. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151177/
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