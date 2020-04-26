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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

У двух жителей Кадамджая обнаружили COVID-19. Усилены меры безопасности

В Кадамджайском районе Баткенской области усилили меры безопасности. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного представительства правительства в регионе.

По ее данным, у жителей сел Кулду и Валакыш обнаружили коронавирус.

«Они оба приехали из-за границы. Сейчас их состояние стабильное. В целях предотвращения распространения вируса усилены меры безопасности в районе», — отмечает пресс-служба.

В Баткене всего зафиксировали восемь случаев заражения вирусом. Пятеро больных уже выписаны из больниц.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151171/
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