В Джалал-Абадской области от коронавируса вылечили беременную женщину

В Ала-Букинском районе Джалал-Адабской области выписали молодую беременную пациентку, у которой подтвердили COVID-19. Она полностью поправилась, сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, женщина проходила лечение, будучи на пятом месяце беременности. По словам пациентки, это ее третья беременность. Она проходит без осложнений на фоне лечения коронавируса.

В Минздраве добавили, что женщина была в числе первых пациентов в Ала-Букинском районе, у кого подтвердили коронавирус.

«Как только подтвердили диагноз, медики сразу положили меня в больницу. Болезнь протекала бессимптомно, температуры не было. Это было полной неожиданностью. Первое время пребывала в шоке, боялась за ребенка. Но медики успокаивали, что с ним все будет в порядке. Каждый день проводили осмотр, интересовались моим самочувствием. Пару раз мне дали противовирусные препараты. Мы очень благодарны нашим медикам за поддержку и заботу», — рассказала пациентка.

На 14-й день лечения в стационаре, получив отрицательные анализы на ПЦР, девушку выписали домой. В настоящий момент она соблюдает домашний карантин.