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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане пока не могут проверить, переболел ли человек COVID-19

В Кыргызстане пока не могут проверить, переболел ли человек коронавирусом. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, с помощью ПЦР-анализов невозможно установить, что человек переболел вирусом.

«Мы ждем соответствующие анализаторы. Когда получим, только тогда сможем проверить, перенес ли человек болезнь», — отметил Нурболот Усенбаев.

Отметим, по словам медиков, коронавирус может пройти и без симптомов, больной может и не знать о своем заражении.

В Кыргызстане на сегодня зафиксировали 682 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 370 человек выздоровели.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151150/
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