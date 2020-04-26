В Кыргызстане пока не могут проверить, переболел ли человек COVID-19

В Кыргызстане пока не могут проверить, переболел ли человек коронавирусом. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, с помощью ПЦР-анализов невозможно установить, что человек переболел вирусом.

«Мы ждем соответствующие анализаторы. Когда получим, только тогда сможем проверить, перенес ли человек болезнь», — отметил Нурболот Усенбаев.

Отметим, по словам медиков, коронавирус может пройти и без симптомов, больной может и не знать о своем заражении.

В Кыргызстане на сегодня зафиксировали 682 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 370 человек выздоровели.