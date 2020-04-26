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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Граждане, у которых нет условий для домашнего карантина, остаются в обсервации

Восемь человек, прибывших из Стамбула, из-за отсутствия условий для домашнего карантина остаются в обсервации. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, все граждане Кыргызстана, прибывшие из Стамбула, прошли лабораторные обследования.

«Сейчас 143 гражданина ожидают транспорт, чтобы их развезли по областям. У восьми человек нет условий для домашнего карантина, поэтому они находятся в обсервации», — сказал замминистра.

Он отметил, что Минздрав готов встретить кыргызстанцев из-за границы.

«Как только они прибывают, мы помещаем их на обсервацию. Во время нее все проходят медобследование. После получения всех результатов отпускаем их на домашний карантин. Мы всех обеспечиваем транспортом и отвозим домой. В регионах отслеживают тех, кто домашнем карантине», — рассказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151147/
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