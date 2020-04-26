Число умерших в мире после заражения коронавирусом превысило 200 тысяч человек

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 202 тысячи 880 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
За сутки число смертей выросло на 6 тысяч 960.
В Италии всего скончались 26 тысяч 384 человека, Испании — 22 тысячи 902, Франции — 22 тысячи 614.
Всего в мире коронавирусом заразились 2 миллиона 897 тысяч 645 человек. За последние сутки показатель вырос на 106 тысяч 659. Больше всего зараженных наблюдается в США (939 тысяч 53), Испании (223 тысячи 759), Италии (195 тысяч 351), Франции (161 тысяча 644), Германии (156 тысяч 513) и Великобритании (149 тысяч 569).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 185 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, составляет почти 800 тысяч, за сутки показатель вырос на 35 тысяч 652 человека.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.