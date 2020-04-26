11:46
USD 80.38
EUR 86.46
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число умерших в мире после заражения коронавирусом превысило 200 тысяч человек

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 202 тысячи 880 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

За сутки число смертей выросло на 6 тысяч 960.

В Италии всего скончались 26 тысяч 384 человека, Испании — 22 тысячи 902, Франции — 22 тысячи 614.

Всего в мире коронавирусом заразились 2 миллиона 897 тысяч 645 человек. За последние сутки показатель вырос на 106 тысяч 659. Больше всего зараженных наблюдается в США (939 тысяч 53), Испании (223 тысячи 759), Италии (195 тысяч 351), Франции (161 тысяча 644), Германии (156 тысяч 513) и Великобритании (149 тысяч 569).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 185 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, составляет почти 800 тысяч, за сутки показатель вырос на 35 тысяч 652 человека.

В Кыргызстане зарегистрировали 682 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 2 тысячи 601, Узбекистане — 1 тысячу 862, России — 74 тысячи 588. Из стран Центральной Азии, по официальным данным, вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151140/
просмотров: 436
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане пока не могут проверить, переболел ли человек COVID-19
У кыргызстанцев, прилетевших из Стамбула, коронавирус не выявили
Граждане, у которых нет условий для домашнего карантина, остаются в обсервации
Говорить о второй волне распространения коронавируса пока преждевременно
Заболевшие в Бишкеке коронавирусом медики работают в ЦСМ № 3
В Кыргызстане коронавирус выявили еще у пяти медиков
В Кыргызстане за сутки выявили 17 случаев коронавируса. Общее число — 682
Почти четверть сотрудников Центра госсанэпиднадзора Бишкека заболела COVID-19
Режим ЧП. Временно изменить порядок выплат пособий предложило Минтруда
В ближайшие две недели из ОАЭ вернутся 630 граждан Кыргызстана
Популярные новости
Минздрав объяснил стремительный рост заразившихся коронавирусом в&nbsp;Бишкеке Минздрав объяснил стремительный рост заразившихся коронавирусом в Бишкеке
В&nbsp;Бишкеке после 30&nbsp;апреля могут заработать СТО и&nbsp;службы такси В Бишкеке после 30 апреля могут заработать СТО и службы такси
В&nbsp;Кыргызстане заболеваемость коронавирусом стабилизировалась В Кыргызстане заболеваемость коронавирусом стабилизировалась
У&nbsp;кыргызстанцев, прибывших из&nbsp;Турции, обнаружили коронавирус У кыргызстанцев, прибывших из Турции, обнаружили коронавирус
Бизнес
Beeline запускает льготный тариф для студентов за&nbsp;195 сомов Beeline запускает льготный тариф для студентов за 195 сомов
Твое сердце бьется не&nbsp;только для тебя. Профилактика инфаркта&nbsp;&mdash; это важно! Твое сердце бьется не только для тебя. Профилактика инфаркта — это важно!
Семь тысяч малоимущих семей получат гумпомощь от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Семь тысяч малоимущих семей получат гумпомощь от Мобильного оператора О!
Как получить перевод Xoom (PayPal) в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo;? Как получить перевод Xoom (PayPal) в «Бакай Банке»?
26 апреля, воскресенье
11:27
Комендант Бишкека пригрозил лишением пропусков водителям, нарушающим ПДД Комендант Бишкека пригрозил лишением пропусков водителя...
11:24
В Кыргызстане пока не могут проверить, переболел ли человек COVID-19
11:21
Пытавшаяся покончить жизнь самоубийством в Караколе стоит на учете соцзащиты
11:06
У кыргызстанцев, прилетевших из Стамбула, коронавирус не выявили
11:01
В Кыргызстане отмечен рост заболеваемости коронавирусом среди школьников