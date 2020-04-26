Число умерших в мире после заражения коронавирусом превысило 200 тысяч человек

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 202 тысячи 880 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

За сутки число смертей выросло на 6 тысяч 960.

В Италии всего скончались 26 тысяч 384 человека, Испании — 22 тысячи 902, Франции — 22 тысячи 614.

Всего в мире коронавирусом заразились 2 миллиона 897 тысяч 645 человек. За последние сутки показатель вырос на 106 тысяч 659. Больше всего зараженных наблюдается в США (939 тысяч 53), Испании (223 тысячи 759), Италии (195 тысяч 351), Франции (161 тысяча 644), Германии (156 тысяч 513) и Великобритании (149 тысяч 569).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 185 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, составляет почти 800 тысяч, за сутки показатель вырос на 35 тысяч 652 человека.

В Кыргызстане зарегистрировали 682 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 2 тысячи 601, Узбекистане — 1 тысячу 862, России — 74 тысячи 588. Из стран Центральной Азии, по официальным данным, вируса пока нет только в Таджикистане и Туркменистане.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.