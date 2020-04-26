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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Караколе медикам не выдали средства индивидуальной защиты. Возбуждено дело

В городе Караколе по факту невыдачи средств индивидуальной защиты сотрудникам Центра госсанэпиднадзора возбудили уголовное дело. Об этом 24.kg сообщил правозащитник Камиль Рузиев.

По его словам, ранее коллектив Каракольского центра госсанэпиднадзора обратился к министру здравоохранения с письмом о том, что главный врач Нуркемел Бектуров якобы не выдает средства индивидуальной защиты сотрудникам, которые проводят дезинфекцию.

«Обвинения сотрудников он опроверг, сказав, что они всем обеспечены. Представители прокуратуры Каракола выехали в центр и провели собрание сотрудников. Последние подтвердили правонарушения со стороны директора», — рассказал Камиль Рузиев.

Он отметил, что сотрудники центра написали заявление на директора Нуркемела Бектурова, где указали на его правонарушения.

«По словам заместителя прокурора Каракола Амана Сыдыкова, преступление зарегистрировали в ЕРПП по статье «Присвоение или растрата вверенного имущества» УК КР. Досудебное производство направили для расследования в ГОВД», — добавил правозащитник.

В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили информацию о возбужденном уголовном деле. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151127/
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