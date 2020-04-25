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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

У прибывшего из Новосибирска кыргызстанца обнаружен коронавирус

У кыргызстанца, прибывшего рейсом из Новосибирска, обнаружен коронавирус. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

По его словам, все контактные лица помещены в обсерватор, пациент — в больницу.

Глава Минздрава отметил, что еще один заболевший есть и среди тех, кто прибыл из Стамбула.

«Больного определили в лечебное учреждение, а контактных — в обсерватор. Тех, кто прилетел из Турции следом, также разместили в обсерватор», — сказал он.

На сегодня в республике зарегистрировано 665 случаев коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151052/
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