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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Рамзан Кадыров побрился наголо. Его примеру последовали чиновники Чечни

Президент Чечни Рамзан Кадыров в ответ на просьбы открыть парикмахерские и салоны красоты в Грозном побрился наголо.

По его словам, мусульманский пророк Мухаммед тоже брился. «И предки наши брились. Побрейтесь и вы», — порекомендовал глава Чечни. На своей странице в Instagram он призвал граждан Чеченской Республики последовать его примеру. 

из соцсетей
Фото из соцсетей. Примеру Рамзана Кадырова последовали чиновники Чечни

Вслед за этим многие высшие чиновники Чечни стали бриться налысо и выкладывать свои фотографии в соцсетях. 

Отметим, из-за карантина в Чечне, как и в других субъектах Российской Федерации, введены ограничения. В частности, закрыты салоны, фитнес-клубы, рестораны, торговые центры. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150815/
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