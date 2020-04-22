Рамзан Кадыров побрился наголо. Его примеру последовали чиновники Чечни

Президент Чечни Рамзан Кадыров в ответ на просьбы открыть парикмахерские и салоны красоты в Грозном побрился наголо.

По его словам, мусульманский пророк Мухаммед тоже брился. «И предки наши брились. Побрейтесь и вы», — порекомендовал глава Чечни. На своей странице в Instagram он призвал граждан Чеченской Республики последовать его примеру.

Фото из соцсетей. Примеру Рамзана Кадырова последовали чиновники Чечни

Вслед за этим многие высшие чиновники Чечни стали бриться налысо и выкладывать свои фотографии в соцсетях.

Отметим, из-за карантина в Чечне, как и в других субъектах Российской Федерации, введены ограничения. В частности, закрыты салоны, фитнес-клубы, рестораны, торговые центры.