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Агент 024
Сюжет: Беспорядки после выборов

Милиция в Бишкеке начала работать. Комендант поблагодарил дружинников

Сейчас самое главное — не допустить мародерства, а митинги пора прекращать. Об этом заявил комендант Бишкека Алмаз Орозалиев в разговоре с народными дружинниками. Видео прислал читатель 24.kg.

Он поблагодарил волонтеров и сказал, что милиция с народом, за закон и порядок. «Огромное вам спасибо за то, что вы делаете. Все еще впереди, теперь мы начинаем работать», — сказал комендант.

Ранее дружинники заявили, что будут патрулировать столицу совместно с правоохранительными органами.

Напомним, в Бишкеке введен режим чрезвычайного положения, с завтрашнего дня будет действовать комендантский час — с 20.00 до 8.00.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/168603/
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