Сооронбай Жээнбеков принял начальника Генштаба и коменданта Бишкека

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил Таалайбека Омуралиева.

Во встрече участвовали замсекретаря Совета безопасности Жаныбек Капаров и замминистра внутренних дел, комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

Обсуждены меры по дальнейшей стабилизации общественно-политической ситуации в стране, обеспечению безопасности здоровья и жизни граждан.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что на сегодня силовые структуры страны должны в первую очередь сосредоточить свое внимание на обеспечении спокойствия и стабильности в обществе и безопасной жизнедеятельности граждан.

Глава государства также обратил внимание на важность обеспечения эффективного взаимодействия силовых структур с секретариатом Совета безопасности.

Таалайбек Омуралиев доложил, что военнослужащие продолжают нести службу, в том числе по взаимодействию с комендатурой столицы в рамках режима чрезвычайного положения.

Жаныбек Капаров сказал, что навестил сотрудников правоохранительных органов, получивших ранения в ходе событий 5-6 октября. Им оказана материальная помощь от имени главнокомандующего страны.

Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев отметил, что с момента введения чрезвычайного положения на территории столицы значительно сократилась преступность и количество правонарушений.

Для дальнейшей стабилизации общественно-политической ситуации Алмазбек Орозалиев предложил рассмотреть вопрос продления режима чрезвычайного положения на территории столицы.