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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Сооронбай Жээнбеков принял начальника Генштаба и коменданта Бишкека

Фото пресс-службы президента КР. Сооронбай Жээнбеков принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил Таалайбека Омуралиева.

Во встрече участвовали замсекретаря Совета безопасности Жаныбек Капаров и замминистра внутренних дел, комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

Обсуждены меры по дальнейшей стабилизации общественно-политической ситуации в стране, обеспечению безопасности здоровья и жизни граждан.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что на сегодня силовые структуры страны должны в первую очередь сосредоточить свое внимание на обеспечении спокойствия и стабильности в обществе и безопасной жизнедеятельности граждан.

Глава государства также обратил внимание на важность обеспечения эффективного взаимодействия силовых структур с секретариатом Совета безопасности.

Таалайбек Омуралиев доложил, что военнослужащие продолжают нести службу, в том числе по взаимодействию с комендатурой столицы в рамках режима чрезвычайного положения.

Жаныбек Капаров сказал, что навестил сотрудников правоохранительных органов, получивших ранения в ходе событий 5-6 октября. Им оказана материальная помощь от имени главнокомандующего страны.

Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев отметил, что с момента введения чрезвычайного положения на территории столицы значительно сократилась преступность и количество правонарушений.

Для дальнейшей стабилизации общественно-политической ситуации Алмазбек Орозалиев предложил рассмотреть вопрос продления режима чрезвычайного положения на территории столицы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/168856/
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