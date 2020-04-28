Комендант города Ош уверен, что сотрудники милиции продержатся без компенсаций

Сотрудники внутренних дел Ошской области по мере необходимости получают финансовую поддержку. Об этом на брифинге сообщил комендант Оша Малик Нурдинов.

По его словам, милиция Оша полностью обеспечена СИЗ и питанием.

«Я хочу сначала отметить, что милиция работает не ради зарплаты. Но деньги нужны, они должны получать достойную оплату труда. Сейчас им на питание каждый день выделяется 130 сомов. В МВД ведется работа по дополнительным выплатам. Хочу обратиться к коллегам, что это вопрос будет решен. Для нас сейчас важнее здоровье населения», — заявил комендант.

Малик Нурдинов поблагодарил жителей Оша за поддержку порядка в регионе.

«Месяц мы с вами вместе обеспечиваем порядок в регионе ради нашего благополучия. Если было грубое отношение со стороны наших сотрудников, прошу прощения», — сказал он.