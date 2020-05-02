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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке таксистов проверяют 20 мобильных бригад

В Бишкеке создали 20 мобильных групп для проверки субъектов предпринимательства, осуществляющих услуги частного извоза (такси). Об этом говорится в приказе коменданта Алмаза Орозалиева.

пресс-службы комендатуры
Фото пресс-службы комендатуры. Приказ коменданта Алмаза Орозалиева от 1 мая

Из документа следует, что в каждом районе столицы работают по четыре мобильных бригады. Их создали из числа представителей Государственной налоговой службы и сотрудников управления Патрульной службы милиции для проведения мероприятий по проверке на предмет соответствия деятельности в режиме ЧП субъектов предпринимательства.

Напомним, в Кыргызстане со вчерашнего дня в районах и городах, где действует режим чрезвычайного положения, разрешили работать некоторым предприятиям. В правительстве отметили, что компании будут проверять на соблюдение санитарных норм. Их руководители при получении разрешения на запуск с 1 мая подписали соответствующее обязательство.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151705/
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