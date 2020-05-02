Жителю Бишкека отказали в получении пропуска из-за неточных данных в документах

Жителю Бишкека отказали в выдаче пропуска, потому что он предоставил противоречивую информацию в прикрепленных документах. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе комендатуры.

Читайте по теме Жителю Бишкека отказали в пропуске и вытолкнули из здания комендатуры

По ее данным, в предоставленном добровольном патенте четко указано, что данный индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность в сфере торговли и реализации. Однако в заявке на получение электронного пропуска он указал иную сферу торговли: интернет-магазин (электронная коммерция), включая доставку, в том числе посредством курьерских служб.

«По поводу отказа принятия заявления в связи с санитарно-эпидемиологическими правилами и минимизации контакта индивидуальному предпринимателю предложили оставить заявление в ящике для писем, обращений и заявлений. Но он отказался и покинул комендатуру», — сказали в пресс-службе.

Напомним, житель Бишкека сообщил 24.kg, что ему необоснованно отказали в получении пропуска для возобновления экономической деятельности.