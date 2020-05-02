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Агент 024
Сюжет: Новый коронавирус

Жителю Бишкека отказали в пропуске и вытолкнули из здания комендатуры

Индивидуальному предпринимателю комендатура Бишкека отказала в получении электронного пропуска. Об этом он сообщил 24.kg.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Заявление в комендатуру Бишкека

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По его словам, ему не выдали пропуск, так как он якобы заполнил заявление неправильно.

«Я, как и многие другие, больше месяца сижу дома, не могу осуществлять экономическую деятельность. Но платить за квартиру надо, оплачивать за коммунальные услуги надо, кормить семью надо. Но как это сделать без заработка? Я заполнил заявку на получение пропуска согласно первому этапу возобновления экономической деятельности в режиме ЧП, но мне отказали с формулировкой «неправильное заполнение заявления». Это коррупция так проявляется? Они хотят, чтобы я деньги заплатил? Я написал заявление в секретариат комендатуры, чтобы они предоставили полную информацию, где я допустил ошибки и как зовут того человека, который проверял мою заявку», — сказал он.

Предприниматель отметил, что в комендатуре отказались принять его заявление в бумажном виде и вытолкнули из здания.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/151680/
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