Комендант Бишкека: Уровень преступности в столице снизился на 300 процентов

С 25 марта по 28 апреля уровень преступности в Бишкеке снизился примерно на 300 процентов. Об этом на брифинге сообщил комендант столицы Алмазбек Орозалиев.

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По его словам, несмотря на это, участились случаи мошенничества. «Фиксируем также кражи личного имущества — велосипеды, детские коляски. Многие наши граждане находятся на самоизоляции и оставляют свои вещи без присмотра, так как они не выходят из дома. К тому же развелось много мошенников, которые якобы предоставляют гуманитарную помощь под видом представителей фондов», — сказал он.

В Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Нарыне и четырех районах Кыргызстана действует режим чрезвычайного положения.