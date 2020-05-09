Бишкекчане жалуются на милиционеров. Грубят, распускают руки

В комитет по правопорядку поступили жалобы от жителей Бишкека на отдельных сотрудников правоохранительных органов. Об этом 24.kg рассказали в комитете.

По его данным, депутаты просят коменданта провести расследование и дать оценку по каждому случаю.

«Призываем сотрудников закончить работу в условиях ЧП на самом высоком уровне. Действия милиционеров будут также предметом изучения со стороны многих комиссий, в том числе парламентских, которые будут сформированы сразу после того, как Жогорку Кенеш приступит к полноценной работе», — подчеркнули в комитете.

Ранее, напомним, в соцсетях появилось видео, где представитель правоохранительных органов ругается с мужчиной, а затем дает ему пощечину. Пользователи сообщают, что этот случай произошел в парке «Ынтымак» на пересечении проспекта Чингиза Айтматова и Южной магистрали.