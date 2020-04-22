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Общество

В Кыргызстане начата выплата единовременных пособий ветеранам ко Дню Победы

В Кыргызстане начата выплата единовременных пособий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития.

По ее данным, единовременные денежные пособия получат инвалиды, участники ВОВ, а также блокадники Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей (75 тысяч сомов), труженики тыла, трудармейцы семьи погибших воинов в ВОВ (15 тысяч).

На выплату единовременных пособий Минтруда и соцразвития выделило районным, городским и межрайонным управлениям 44 миллиона 128 тысяч сомов.

По сведениям ведомства, в республике проживает 234 ветерана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150787/
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