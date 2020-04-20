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Общество

В Минздраве рассказали, чем будут заниматься врачи из Польши и Китая

Медики из Польши будут помогать с лечением больных, зараженных коронавирусом. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, врачи из Польши начнут работу в Республиканской инфекционной больнице.

«Они будут непосредственно общаться с персоналом и помогать процессу лечения пациентов. А медики из Китая ознакомятся с лабораторией, оценят процесс подготовки медиков и проконсультируют по лечению больных», — сказал чиновник.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 568 случаев коронавируса. Из них 140 — у медицинских работников. Семь человек умерли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150600/
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