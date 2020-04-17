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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Алмазбеку Атамбаеву обеспечили круглосуточное медицинское наблюдение

Состояние здоровья бывшего президента Алмазбека Атамбаева удовлетворительное. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, он находится под круглосуточным наблюдением врачей и у него жалоб нет.

Ранее, напомним, 24.kg со ссылкой на адвоката Алмазбека Атамбаева Сергея Слесарева сообщало, что у его подзащитного скачет давление, ему требуются квалифицированная медицинская помощь и полное обследование. 

Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа — идут судебные процессы.

Однако в связи с введением чрезвычайного положения все суды приостановили работу. Жогорку Кенеш утвердил указ главы государства Сооронбая Жээнбекова о продлении режима чрезвычайного положения до 30 апреля. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150433/
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