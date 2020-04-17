Алмазбеку Атамбаеву обеспечили круглосуточное медицинское наблюдение

Состояние здоровья бывшего президента Алмазбека Атамбаева удовлетворительное. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, он находится под круглосуточным наблюдением врачей и у него жалоб нет.

Ранее, напомним, 24.kg со ссылкой на адвоката Алмазбека Атамбаева Сергея Слесарева сообщало, что у его подзащитного скачет давление, ему требуются квалифицированная медицинская помощь и полное обследование.

Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа — идут судебные процессы.

Однако в связи с введением чрезвычайного положения все суды приостановили работу. Жогорку Кенеш утвердил указ главы государства Сооронбая Жээнбекова о продлении режима чрезвычайного положения до 30 апреля.